Горовая (Наседкина) Мария Руфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовая (Наседкина) Мария Руфовна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1894 г.р.

Мать

Вычислено 1895 г.р.

Муж

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1921

Отец: Наседкин Руф Яковлевич

Мать: Наседкина Домна Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Горовой Николай Михайлович

Отец ребёнка: Горовой Михаил Семенович

Рождение ребёнка
21.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горовой Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовой Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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