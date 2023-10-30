Горовая (Наседкина) Мария Руфовна
Место рождения
Дата рождения29.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1921
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Горовой Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горовой Михаил Семенович
Рождение ребёнка
21.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горовой Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно