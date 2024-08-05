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Наседкин Руф Яковлевич

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1894

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: Наседкин Яков Дмитриевич

Мать: Наседкина (Селезнева) Софья Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
18.01.1917 ст.

Жена: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Наседкин Афанасий Руфович

Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.05.1921

Дочь: Горовая (Наседкина) Мария Руфовна

Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
16.07.1927

Сын: Наседкин Прокопий Руфович

Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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