Наседкин Руф Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894
Бракосочетание
18.01.1917 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1919
Сын: Наседкин Афанасий Руфович
Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.05.1921
Дочь: Горовая (Наседкина) Мария Руфовна
Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.07.1927
Сын: Наседкин Прокопий Руфович
Мать ребёнка: Наседкина (Верхотурова) Домна Афанасьевна