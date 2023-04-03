(Таранова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 12.12.1886
Муж: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Савенкова Мария
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
08.09.1892
Сын: Таранов Иосиф
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
1893
Сын: Таранов Иван
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Таранов Василий
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люлькова Александра
Отец ребёнка: Таранов Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1901