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(Таранова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 12.12.1886

Муж: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Савенкова Мария

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
08.09.1892

Сын: Таранов Иосиф

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
1893

Сын: Таранов Иван

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Таранов Василий

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люлькова Александра

Отец ребёнка: Таранов Иосиф

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1901
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