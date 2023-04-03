Таранов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Таранов Андрей

Мать: Евдокия

Бракосочетание
До 12.12.1886

Жена: ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Савенкова Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.09.1892

Сын: Таранов Иосиф

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Таранов Василий

Мать ребёнка: ?

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
После 1901

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люлькова Александра

Мать ребёнка: ?

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
атаман
Призыв на военную службу
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1920
? | | в Гражданскую войну
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