Таранов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Таранов Андрей
Мать: Евдокия
Бракосочетание
До 12.12.1886
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Савенкова Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.09.1892
Сын: Таранов Иосиф
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Таранов Василий
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
После 1901
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люлькова Александра
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
атаман
Призыв на военную службу
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920
? | | в Гражданскую войну