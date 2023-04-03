Люлькова (Таранова) Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таранов Иосиф
Мать: (Таранова) ?
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1908
Муж: Люльков Василий
~
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Люльков Пётр
Отец ребёнка: Люльков Василий
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Касимова (Люлькова) Анна
Отец ребёнка: Люльков Василий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Люльков Иван
Отец ребёнка: Люльков Василий
Смерть
22.05.1972