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Люлькова (Таранова) Александра

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таранов Иосиф

Мать: (Таранова) ?

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
1908

Муж: Люльков Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Люльков Пётр

Отец ребёнка: Люльков Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Касимова (Люлькова) Анна

Отец ребёнка: Люльков Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Люльков Иван

Отец ребёнка: Люльков Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
22.05.1972
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

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