Таранов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Таранов Иосиф
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.07.1922
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
ветврач
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
похоронен в Черкесске