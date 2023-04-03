Таранов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Таранов Иосиф

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.07.1922

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Ирина

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1923

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
ветврач
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
похоронен в Черкесске
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