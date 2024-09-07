(Пешкова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пешкова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1977

Отец: Пешков Андрей

Мать: Пешкова (Борисова) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Космацкий Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Анатолий

Рождение ребёнка
21.02.1994

Дочь: (Абрамова) Марина

Отец ребёнка: Абрамов Анатолий

Рождение ребёнка
21.02.1994

Дочь: Есиневич (Абрамова) Елена

Отец ребёнка: Абрамов Анатолий

Рождение ребёнка
19.01.2006

Сын: Космацкий Егор

Отец ребёнка: Космацкий Дмитрий

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