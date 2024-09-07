(Пешкова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1977
Отец: Пешков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Космацкий Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Анатолий
Рождение ребёнка
21.02.1994
Дочь: (Абрамова) Марина
Отец ребёнка: Абрамов Анатолий
Рождение ребёнка
21.02.1994
Дочь: Есиневич (Абрамова) Елена
Отец ребёнка: Абрамов Анатолий
Рождение ребёнка
19.01.2006
Сын: Космацкий Егор
Отец ребёнка: Космацкий Дмитрий