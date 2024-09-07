Пешкова (Борисова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Борисова) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1960

Отец: Борисов Василий

Мать: Борисова (Пятина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Андрей

Отец ребёнка: Пешков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потылицина Екатерина

Отец ребёнка: Потылицин Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1977

Дочь: (Пешкова) Светлана

Отец ребёнка: Пешков Андрей

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Пешков Евгений

Отец ребёнка: Пешков Андрей

Рождение ребёнка
31.03.1995

Дочь: Шапцова (Потылицина) Анастасия

Отец ребёнка: Потылицин Геннадий

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