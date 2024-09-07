Пешкова (Борисова) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.09.1960
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1960
Отец: Борисов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Андрей
Отец ребёнка: Пешков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потылицина Екатерина
Отец ребёнка: Потылицин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1977
Дочь: (Пешкова) Светлана
Отец ребёнка: Пешков Андрей
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Пешков Евгений
Отец ребёнка: Пешков Андрей
Рождение ребёнка
31.03.1995
Дочь: Шапцова (Потылицина) Анастасия
Отец ребёнка: Потылицин Геннадий