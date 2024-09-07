Пешков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова (Борисова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Андрей

Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина

Рождение ребёнка
20.09.1977

Дочь: (Пешкова) Светлана

Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Пешков Евгений

Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина

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