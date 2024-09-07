Пешков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пешков Андрей
Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина
Рождение ребёнка
20.09.1977
Дочь: (Пешкова) Светлана
Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Пешков Евгений
Мать ребёнка: Пешкова (Борисова) Валентина