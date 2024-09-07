(Абрамова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1977 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1994

Отец: Абрамов Анатолий

Мать: (Пешкова) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

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