Абрамов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Пешкова) Светлана
Рождение ребёнка
21.02.1994
Дочь: Есиневич (Абрамова) Елена
Мать ребёнка: (Пешкова) Светлана
Рождение ребёнка
21.02.1994
Дочь: (Абрамова) Марина
Мать ребёнка: (Пешкова) Светлана