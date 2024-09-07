Абрамов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Анатолий

Абрамов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пешкова) Светлана

Рождение ребёнка
21.02.1994

Дочь: Есиневич (Абрамова) Елена

Мать ребёнка: (Пешкова) Светлана

Рождение ребёнка
21.02.1994

Дочь: (Абрамова) Марина

Мать ребёнка: (Пешкова) Светлана

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