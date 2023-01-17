Овсянников Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Хиония Петровна
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Овсянников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно