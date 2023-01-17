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Овсянников Петр Ефимович

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Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Овсянников Ефим Ларионович

Мать: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Хиония Петровна

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Овсянников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Овсянникова Анастасия Семеновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Анастасия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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