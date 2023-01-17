Овсянникова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Овсянников Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Овсянников Федор Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Овсянников Петр Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Овсянников Родион Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Овсянников Константин Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Овсянников Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Ефим Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1854 ст.
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