Овсянникова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Овсянников Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Овсянников Федор Ефимович
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Овсянников Родион Ефимович
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Овсянников Константин Ефимович
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Овсянников Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Овсянников Ефим Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854 ст.