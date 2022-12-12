Овсянникова Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Хиония Петровна

Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Овсянников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Петр Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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