Овсянникова Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Хиония Петровна
Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Овсянников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Овсянников Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно