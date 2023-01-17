Овсянников Ефим Ларионович
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Овсянников Ларион Прокофьевич
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Овсянников Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Овсянников Федор Ефимович
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1819 ст.
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Овсянников Родион Ефимович
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Овсянников Константин Ефимович
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Овсянников Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851 ст.