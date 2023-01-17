Овсянников Ефим Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Ефим Ларионович

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Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Овсянников Ларион Прокофьевич

Мать: Прасковья Ивановна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Овсянников Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Овсянников Федор Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Овсянников Петр Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Овсянников Родион Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Овсянников Константин Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Овсянников Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Евдокия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1851 ст.
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
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