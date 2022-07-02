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Овсянников Алексей Петрович

Место рождения

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Овсянников Петр Ефимович

Мать: Овсянникова Анастасия Семеновна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Дарья Алексеевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: (Овсянникова) Ульяния Алексеевна

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Алексеевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Овсянников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Алексеевна

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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