Овсянников Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: (Овсянникова) Ульяния Алексеевна
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Овсянников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Овсянникова Дарья Алексеевна
Смерть
Неизвестно