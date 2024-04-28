Мосиенко Наталья Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосиенко Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мосиенко) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1921

Дочь: Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
15.07.1926

Сын: Мосиенко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович

Россия
Смерть
Неизвестно

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