Мосиенко Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мосиенко) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1921
Дочь: Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1926
Отец ребёнка: Мосиенко Михаил Михайлович
Россия
Смерть
Неизвестно