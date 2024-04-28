Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосиенко Михаил Михайлович

Мать: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Передерий Афанасий

Запорожье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Передерий Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передерий Афанасий

Смерть
Неизвестно

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