Мосиенко Михаил Михайлович
Место рожденияст. Новопавловская?
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Мосиенко Михаил
Мать: не указана
ст. Новопавловская?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мосиенко) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
19.12.1921
Дочь: Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
15.07.1926
Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична
Россия
Смерть
Неизвестно