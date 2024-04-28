Мосиенко Михаил Михайлович Около 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосиенко Михаил Михайлович

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Место рождения

ст. Новопавловская?

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Мосиенко Михаил

Мать: не указана

ст. Новопавловская?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мосиенко) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передерий (Мосиенко) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
19.12.1921

Дочь: Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
15.07.1926

Сын: Мосиенко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Мосиенко Наталья Ильинична

Россия
Смерть
Неизвестно

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