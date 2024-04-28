Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна 19.12.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921

Отец: Мосиенко Михаил Михайлович

Мать: Мосиенко Наталья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пятигорск
Смерть
Неизвестно

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