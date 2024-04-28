Горбачёва (Мосиенко) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пятигорск
Смерть
Неизвестно