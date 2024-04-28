Мосиенко Петр Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.07.1926
Дата смерти03.10.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ст. Александрийская
Заведующий магазина промтоваров в ст. Александрийская
Военная служба
25.06.1943
Военная служба
16.05.1949
Кировобад (Гянджа)
Бракосочетание
25.01.1953
Станица Александрия
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна
Минеральные Воды
Рождение ребёнка
13.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна
ст. Александрийская
Смерть
03.10.1971
Георгиевск