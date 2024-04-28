Мосиенко Петр Михайлович 15.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосиенко Петр Михайлович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.07.1926

Дата смерти

03.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1926

Отец: Мосиенко Михаил Михайлович

Мать: Мосиенко Наталья Ильинична

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
ст. Александрийская
Заведующий магазина промтоваров в ст. Александрийская
Военная служба
25.06.1943
Военная служба
16.05.1949
Кировобад (Гянджа)
Бракосочетание
25.01.1953

Жена: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

Станица Александрия
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

Минеральные Воды
Рождение ребёнка
13.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

ст. Александрийская
Смерть
03.10.1971
Георгиевск

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