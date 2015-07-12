Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна 21.?.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна

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Место рождения

с. Обильное

Дата рождения

21.?.1931

Дата смерти

12.07.2015

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1926 г.р.
1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.?.1931

Отец: Сюсюкин Ефрем Романович

Мать: Сюсюкина (Федцова-Дубинина) Ксения (Сюта) Фёдоровна

с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Бракосочетание
25.01.1953

Муж: Мосиенко Петр Михайлович

Станица Александрия
Рождение ребёнка
11.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Петр Михайлович

Минеральные Воды
Рождение ребёнка
13.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Петр Михайлович

ст. Александрийская
Бракосочетание
Около 16.12.1981

Муж: Стасов Герман Александрович

Смерть
12.07.2015
Козельск
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ | Стасова Павлина Ефремовнагражданство России дата рождения 17 января 1931 г.Место рождения: село Обильное Георгиевский район, Ставропольский крайумерла 12/07/2015составлена зап... Показать все

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