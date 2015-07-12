Мосиенко (Сюсюкина) Полина Ефремовна
Место рожденияс. Обильное
Дата рождения21.?.1931
Дата смерти12.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.?.1931
с. Обильное
В свидетельстве о смерти стоит дата рождения 17 января 1931
Бракосочетание
25.01.1953
Станица Александрия
Рождение ребёнка
11.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Петр Михайлович
Минеральные Воды
Рождение ребёнка
13.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Петр Михайлович
ст. Александрийская
Бракосочетание
Около 16.12.1981
Смерть
12.07.2015
Козельск
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ | Стасова Павлина Ефремовнагражданство России дата рождения 17 января 1931 г.Место рождения: село Обильное Георгиевский район, Ставропольский крайумерла 12/07/2015составлена зап... Показать все