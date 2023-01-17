Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана
Место рождения
Дата рождения08.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978
Отец: Трусов Евгений
Рождение ребёнка
07.02.2018
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно