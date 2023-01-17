Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1978

Отец: Трусов Евгений

Мать: Трусова Наталья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.02.2018

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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