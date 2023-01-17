Андреев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Алексей

Андреев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.2018

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Андреева Мария Евгеньеана

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Андреева Мария Евгеньеана

Работа или профессия
Неизвестно
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