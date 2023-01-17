Андреев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.2018
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Андреева Мария Евгеньеана
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева Мария Евгеньеана
Работа или профессия
Неизвестно