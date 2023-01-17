Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения03.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953
Рождение ребёнка
08.03.1978
Дочь: Андреева Мария Евгеньеана
Отец ребёнка: Трусов Евгений
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Трусов Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область