Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна 03.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 03.01.1953, Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Новгородская (Классен) Ираида Сергеевна03.05.1925 г.р.
Отец
Новгородский Владимир Геннадьевич1925 г.р.
Дети
Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана08.03.1978 г.р.
Трусов Владимир ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953

Отец: Новгородский Владимир Геннадьевич

Мать: Новгородская (Классен) Ираида Сергеевна

Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Трусов Евгений

Работа или профессия
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
08.03.1978

Дочь: Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана

Отец ребёнка: Трусов Евгений

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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