Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна

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Место рождения

Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953

Отец: Новгородский Владимир Геннадьевич

Мать: Новгородская Ираида Сергеевна

Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1978

Дочь: Андреева Мария Евгеньеана

Отец ребёнка: Трусов Евгений

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Трусов Евгений

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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