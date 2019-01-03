Трусова (Новгородская) Наталья Владимировна
женский, родилась 03.01.1953, Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
МатьНовгородская (Классен) Ираида Сергеевна03.05.1925 г.р.
ОтецНовгородский Владимир Геннадьевич1925 г.р.
Дети
Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана08.03.1978 г.р.
Трусов Владимир ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1953
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Трусов Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1978
Дочь: Андреева (Трусова) Мария Евгеньеана
Отец ребёнка: Трусов Евгений
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург