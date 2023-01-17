Трусов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1978

Дочь: Андреева Мария Евгеньеана

Мать ребёнка: Трусова Наталья Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Трусова Наталья Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
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