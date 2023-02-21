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Новгородский Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.12.1951

Жена: Новгородская Ираида Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1953

Дочь: Трусова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна

Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.04.1955

Сын: Новгородский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна

Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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