Новгородский Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.12.1951
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Трусова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.04.1955
Сын: Новгородский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Новгородская Ираида Сергеевна
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
1984