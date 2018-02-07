(Андреева) Евгения Алексеевна
женский, родилась 07.02.2018, Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
ОтецАндреев АлексейНеизвестно г.р.
МатьАндреева (Трусова) Мария Евгеньеана08.03.1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2018
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область