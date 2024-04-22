Кукушкина (Кошелева) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Кошелева) Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кошелев Фёдор Фёдорович

Мать: Кошелева Евфимия Епифановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кукушкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кукушкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кукушкин Семён Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кукушкин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Иван Кузьмич

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