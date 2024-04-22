Кукушкина (Кошелева) Матрёна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кукушкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно