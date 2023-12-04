Кукушкин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кукушкин Иван Кузьмич

Мать: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

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