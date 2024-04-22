Кукушкин Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кукушкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно