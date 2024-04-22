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Кукушкин Иван Кузьмич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кукушкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кукушкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кукушкин Семён Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кукушкин Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Матрёна Фёдоровна

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