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Кукушкина Татьяна Ивановна
Кукушкина Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Кукушкин Иван Кузьмич
Мать
Кукушкина (Кошелева) Матрёна Фёдоровна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Кукушкин Иван Кузьмич
Мать:
Кукушкина Матрёна Фёдоровна
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