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Кошелева Прасковья Никитична

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кошелева Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошелев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1859
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд