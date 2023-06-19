Кошелева Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кошелева Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Кошелев Фёдор Фёдорович
Смерть
1859