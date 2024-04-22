Кошелев Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Иван Фёдорович

Кошелев Иван Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кошелев Фёдор Фёдорович

Мать: Кошелева Евфимия Епифановна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close