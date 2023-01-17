Давыдова (Ивинская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Ивинская) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1829

Дата смерти

17.10.1879

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1829

Отец: Ивинский Александр Дмитриевич

Мать: Ивинская Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1859

Сын: Давыдов Денис (Дионисий) Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Денисович

Смерть
17.10.1879
Похороны
20.10.1879
Москва, город федерального значения Москва
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