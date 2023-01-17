Давыдова (Ивинская) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1829
Дата смерти17.10.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1829
Рождение ребёнка
24.08.1859
Сын: Давыдов Денис (Дионисий) Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Денисович
Смерть
17.10.1879
Похороны
20.10.1879
Москва, город федерального значения Москва