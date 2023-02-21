Ивинский Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивинский Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

03.04.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1829

Дочь: Давыдова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1833

Дочь: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивинский Иван Александрович

Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
одполковник. Скопинский уездный предводитель дворянства (1830 – 35)
Смерть
03.04.1877
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