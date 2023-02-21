Ивинский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти03.04.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1829
Дочь: Давыдова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1833
Дочь: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивинский Иван Александрович
Мать ребёнка: Ивинская Агриппина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
одполковник. Скопинский уездный предводитель дворянства (1830 – 35)
Смерть
03.04.1877