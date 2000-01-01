Давыдов Василий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Василий Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1859

Сын: Давыдов Денис (Дионисий) Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штабс-капитан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Давыдова Наталья Александровна

Смерть
1882
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