Давыдов Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1859
Сын: Давыдов Денис (Дионисий) Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штабс-капитан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Давыдова Наталья Александровна
Смерть
1882