Ивинская (Новосильцева) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивинская (Новосильцева) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1804

Дата смерти

09.10.1871

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1804

Отец: Новосильцев Иван Филиппович

Мать: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
23.03.1829

Дочь: Давыдова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.09.1833

Дочь: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивинский Иван Александрович

Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич

Смерть
09.10.1871
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