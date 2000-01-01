Ивинская (Новосильцева) Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1804
Дата смерти09.10.1871
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1804
Рождение ребёнка
23.03.1829
Дочь: Давыдова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1833
Дочь: Багратион-Мухранская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивинский Иван Александрович
Отец ребёнка: Ивинский Александр Дмитриевич
Смерть
09.10.1871