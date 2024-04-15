Асанов Кирил Семенов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти26.05.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Мантурова (Асанова) Анисия Кирилова
Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Асанов Яков Кирилов
Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Рождение ребёнка
1882 ст.
Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 74
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 214 Поручители: По жениху д. Пессянки Филип Васильев Чащин и Никифор Абрамов Асанов (двоюродный дядя жениху) По невесте села Тазовс... Показать все
Смерть
26.05.1896 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 90