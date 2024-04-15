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Асанов Кирил Семенов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

26.05.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Асанов Семен Терентев

Мать: Асанова Парасковья Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Александра Васильева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Мантурова (Асанова) Анисия Кирилова

Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Асанов Яков Кирилов

Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Асанов Михаил Кирилов

Мать ребёнка: Асанова Александра Васильева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 74
Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Жена: Асанова (Грачева) Александра Прокопова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 214 Поручители: По жениху д. Пессянки Филип Васильев Чащин и Никифор Абрамов Асанов (двоюродный дядя жениху) По невесте села Тазовс... Показать все
Смерть
26.05.1896 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 90

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