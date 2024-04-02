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Асанова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

19.11.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Мантурова Анисия Кирилова

Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Асанов Яков Кирилов

Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Асанов Михаил Кирилов

Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 74
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Кирил Семенов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
19.11.1885 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 153
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