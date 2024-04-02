Асанова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смерти19.11.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: Мантурова Анисия Кирилова
Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Асанов Яков Кирилов
Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Асанов Кирил Семенов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 74
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асанов Кирил Семенов
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
19.11.1885 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 153