Мантурова (Асанова) Анисия Кирилова
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Асанов Кирил Семенов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116 Поручители: По жениху д. Пессянки Филип Васильев Чащин и Стефан Андреев Пятышев (бабушка жениха в девичестве Пятышева) По невес... Показать все
Упоминание
11.10.1891 ст.
Упоминание
28.02.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 101
Смерть
Неизвестно