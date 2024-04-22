Мантурова (Асанова) Анисия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМантурова (Асанова) Анисия Кирилова

Мантурова (Асанова) Анисия Кирилова

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Вычислено 1845 г.р.

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Асанов Кирил Семенов

Мать: Асанова Александра Васильева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116
Бракосочетание
23.01.1885 ст.

Муж: Мантуров Данил Афанасев

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 62 Стр. 116 Поручители: По жениху д. Пессянки Филип Васильев Чащин и Стефан Андреев Пятышев (бабушка жениха в девичестве Пятышева) По невес... Показать все
Упоминание
11.10.1891 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Упоминание
28.02.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 101
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close