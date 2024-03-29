Асанов Яков Кирилов
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Асанов Кирил Семенов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294
Восприемник
28.02.1893 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 стр 101
Бракосочетание
07.02.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294 Невеста Единоверческого вероисповедания Поручители: По жениху Ефим Петров Терентев и Данило Афанасьев Мантуров По невесте Федор... Показать все
Упоминание
05.04.1937 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 294 Свидетельство о браке
Смерть
Неизвестно