Асанов Семен Терентев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти05.03.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Асанов Терентий Степанов
Мать: Асанова Марфа Егорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Асанова Лукия Семенова
Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1842
Сын: Асанов Кирил Семенов
Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Асанова Аграфена Семенова
Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Смерть
05.03.1890 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 224