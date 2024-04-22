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Асанов Семен Терентев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.03.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Асанов Терентий Степанов

Мать: Асанова Марфа Егорова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Асанова Лукия Семенова

Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1842

Сын: Асанов Кирил Семенов

Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Асанова Аграфена Семенова

Мать ребёнка: Асанова Парасковья Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Парасковья Степанова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Смерть
05.03.1890 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 224
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