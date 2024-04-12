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Корсун Аксиния

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович

Бракосочетание
До 1847

Муж: Корсун Егор Давыдович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксиния Егоровна

Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корсун Касьян Егорович

Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корсун Николай Егорович

Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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