Корсун Аксиния
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Бракосочетание
До 1847
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксиния Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Смерть
Неизвестно