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Корсун Егор Давыдович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Корсун Давыд Максимович

Мать: Корсун ?

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Бракосочетание
До 1847

Жена: Корсун Аксиния

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксиния Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корсун Касьян Егорович

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корсун Николай Егорович

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1866
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край