Корсун Егор Давыдович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Корсун Давыд Максимович
Мать: Корсун ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Бракосочетание
До 1847
Жена: Корсун Аксиния
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксиния Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Смерть
До 1866