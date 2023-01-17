Кислинская Домника Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти23.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кислинский Василий Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кислинский Федот Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович
Рождение ребёнка
09.02.1826
Сын: Кислинский Никифор Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский ? Лука Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1848
Причина смерти: Натурально