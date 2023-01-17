Кислинская Домника Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Домника Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

23.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кислинский Василий Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кислинский Федот Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Кислинский Никифор Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский ? Лука Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Стефанович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Федор Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
23.07.1848
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: Натурально
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