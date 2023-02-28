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Кислинский Василий Федорович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

06.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кислинский Федор Стефанович

Мать: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.08.1843

Сын: Кислинский Пимен Васильевич

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.11.1844

Дочь: Кислинская Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.01.1848

Дочь: Кислинская Сигклитикия Васильевна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.03.1849

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.03.1851

Сын: Кислинский Марк Васильевич

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.02.1853

Дочь: Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Кислинский Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.10.1856

Дочь: Кислинская Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.04.1858

Сын: Кислинский Иродион Васильевич

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.03.1860

Сын: Кислинский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Елизавета Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
06.10.1860
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: от чахотки
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