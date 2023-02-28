Кислинский Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти06.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Кислинский Пимен Васильевич
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Дочь: Кислинская Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Дочь: Кислинская Сигклитикия Васильевна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Сын: Кислинский Марк Васильевич
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Дочь: Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Сын: Кислинский Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Дочь: Кислинская Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Сын: Кислинский Иродион Васильевич
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна
Сын: Кислинский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета Григорьевна