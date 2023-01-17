Кислинский Федор Стефанович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Кислинский Стефан
Мать: Кислинская Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кислинский Василий Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кислинский Федот Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна
Рождение ребёнка
09.02.1826
Сын: Кислинский Никифор Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский ? Лука Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848