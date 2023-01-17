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Кислинский Федор Стефанович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Кислинский Стефан

Мать: Кислинская Евдокия

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кислинский Василий Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кислинский Федот Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.02.1826

Сын: Кислинский Никифор Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский ? Лука Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Домника Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
До 1848
Гусаково, Черкаська область
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