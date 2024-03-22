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Кислинский ? Лука Федорович

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кислинский Федор Стефанович

Мать: Кислинская Домника Константиновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.01.1843

Сын: Кислинский Иван Лукич

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.06.1848

Дочь: Феврония Лукинична

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1851

Сын: Кислинский Григорий Лукич

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.07.1852

Дочь: Евфимия Лукинична

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Кислинский Тимофей Лукич

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.01.1858

Дочь: Мария Лукинична

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.03.1861

Дочь: Александра Лукинична

Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Анастасия Никитовна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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