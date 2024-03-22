Кислинский ? Лука Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1843
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
26.06.1848
Дочь: Феврония Лукинична
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
09.01.1851
Сын: Кислинский Григорий Лукич
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
08.07.1852
Дочь: Евфимия Лукинична
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
20.02.1855
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
28.01.1858
Дочь: Мария Лукинична
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
09.03.1861
Дочь: Александра Лукинична
Мать ребёнка: Кислинская Анастасия Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно