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Иван Матвеев

Место рождения

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Матвей Гаврилов

Мать: Татьяна

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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