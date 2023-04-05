Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Матвей Гаврилов
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно